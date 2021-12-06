二十四節氣的「大雪」即將在明天到來，命理師小孟老師分享了6項大雪期間的禁忌，以及大雪期間最適合吃的7種食物，記得千萬別在這段時間到山上或海邊遊玩，以免沖到風煞，影響健康。

▍大雪禁忌1.勿過度運動

大雪期間氣溫低，在寒冷的時候過度運動，心血管收縮加速，如果是身體虛弱或有心臟疾病的人，吸入冷空氣容易造成身體不適。

▍大雪禁忌2.勿開強烈暖氣

許多人冬天在家習慣開暖氣來取暖，不過如果家中暖氣太強，外出時溫差過大，容易引發感冒。

▍大雪禁忌3.勿棉被蓋頭

許多人睡覺時因為畏寒，會把棉被拉過頭頂，這麼做不但會造成悶熱、空氣不流通，還容易引發惡夢，影響睡眠品質。

▍大雪禁忌4.勿吹風過久

冬天冷空氣強烈，新聞常會看到老年人猝死事件，從大雪到冬至天氣寒冷，容易引起身體不適，尤其老年人一定要注意保暖，不宜外出吹風受寒，要多留意。

▍大雪禁忌5.勿至山上海邊旅遊

大雪期間至山上或海邊這類風大的地方遊玩，容易沖到風煞，引發頭部和雙眼不適。

▍大雪禁忌6.勿晚睡早起

晚睡容易讓免疫力降低，在冬天就更容易生病，如果晚睡又早起，容易讓身體受寒，甚至引發猝死事件。

大雪期間可以多吃以下7種食物，讓身體變得暖和，增強抵抗力。

▍1.洋蔥

洋蔥可以暖胃，同時驅散寒冷，讓身體變暖。

▍2.醃肉

俗語說「小雪醃菜，大雪醃肉」，古時為保持肉類新鮮，會以醃製手法來保存，我們可在大雪期間多吃肉類補充蛋白質，增強體力和抵抗力。

▍3.溫熱性根莖類

大雪期間多吃山藥、牛蒡、馬鈴薯、地瓜、菠菜等食材，可以增加活力，讓身體保暖。

▍4.核桃

核桃含有卵磷脂與維生素E，可以補腎氣，讓我們更有活力。

▍5.韭菜

韭菜屬於熱性食物，適合冬天吃，可以暖胃、暖腎，尤其手腳容易冰冷的人到了天冷的時候更可以多吃。

▍6.地瓜

地瓜含有豐富的鉀元素，可以預防中風、高血壓。

▍7.熱薑茶

熱薑茶對於驅散寒氣有明顯效果，喝下後能增快血液循環，不但能預防感冒還能幫助消化。