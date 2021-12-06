陳澤耀（左）和雲鎂鑫愛情長跑，今終於結為夫妻。（摩爾娛樂有限公司提供）

溫昇豪稍早連線獻上祝福。（摩爾娛樂有限公司提供）

李李仁用身後的美景給予越洋祝福。（摩爾娛樂有限公司提供）

30歲馬來西亞男星陳澤耀與34歲馬來西亞DJ雲鎂鑫今在吉隆坡的天后宮註冊結婚，並在登記結束後開視訊記者會分享心情，曾與陳澤耀合演電影《迷失安狄》的李李仁，以及合作新片《衝吧！周大隆》的溫昇豪，都驚喜「亂入」視訊，有趣的是，當溫昇豪入鏡時，雲鎂鑫看到偶像超興奮，直接喊身邊才新婚的老公：「走開！」

溫昇豪在拍戲空檔連線獻上祝福，陳澤耀也藉機問他能以人夫過來人的身分給予什麼建議？溫昇豪笑說：「你的戲那麼好、人那麼謙虛，沒問題啦，以後你就是這樣的生活了。」接著問對方什麼時候再來台灣相約，也透露自己明年可能會去新加坡拍戲。

李李仁進入視訊記者會時，夫妻倆也超興奮，直喊李李仁在新戲《華燈初上》的角色名「彪哥」，李李仁也用粵語說恭喜，且他人在外頭，身後是整片的落羽松，便借用美景獻祝福，相約來台再一起吃飯、一起打羽球。

至於兩人登記細節，雲鎂鑫在註冊的房間裡就已經掉眼淚了，開玩笑說因為後悔註冊，他倆交往在一起6年，男方去年的今天求婚，選在今天登記是希望交往紀念日、求婚紀念日、登記日都是12月6日，比較好記。

雲鎂鑫還說：「一直都覺得已經是一家人，註冊只是程序其他沒有不一樣，但聽到宣示官講到兩人的名字，還是覺得人生這一刻不一樣了，原本以為嫁不出，很感動。」陳澤耀則說自己今天是在一片混亂中度過，因他忘記證婚人不能穿牛仔褲來，所以中途又趕回家拿西褲給證婚人換，自虧：「人生都在奔跑中度過！」

蜜月旅行的話，陳澤耀說安排完註冊結婚後，自己就要去忙外景節目，可能會直接拖到明年9月份，兩人想去日本或馬來西亞環半島。另兩人也討論過生小孩進度，最初的計畫是近2年要生小孩，因為疫情兩人反而有空待在家，接下來會做婚前健康檢查。