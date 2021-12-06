為表彰企業經理人對國家社會的貢獻，並做為業界依循學習典範，財團法人中華民國企業經理協進會舉辦「國家傑出經理獎」選拔，日前公佈得獎名單，台南遠東香格里拉飯店總經理周麗華得到「中小企業總經理」肯定，是全台飯店唯一得到此肯定的得獎者。

台南遠東香格里拉在新冠疫情期間，面對危機展現韌性，不斷透過客製化分眾服務，鞏固顧客忠誠度，更以創新商品開發新客源，在嚴峻的疫情時代下，積極保障職場持續工作、員工安心就業 ，善盡企業社會責任，在周麗華總經理「以人為本．用心出發」的經營理念，創下飯店開業以來員工流動最低的新記錄。

香格里拉酒店集團於2019年8月任命周麗華擔任台南遠東香格里拉飯店總經理一職，周麗華上任以來秉持「以人為本、靈活變通、洞察市場、創造需求」及「幸福企業」的初衷，致力於運用國際飯店平台的優勢，整合在地資源與數位行銷，得到不少肯定，包括：

1.「人才培育有成」勇奪國內外賽事佳績，包含2019年於義大利佛羅倫斯所舉辦的「世界巧克力賽事」總決賽，在兩千多件入圍決賽的作品中是台灣唯一獲獎的五星級國際酒店奪得銀牌，為台灣爭光。

2.推動「食在地觀念」，親自率領團隊深入走訪在地農產，鳳梨、芒果、文旦、菱角、胡麻、虱目魚場等，透過採購本地食材原料，為當地的經濟發展做出積極貢獻。並確保供應鏈的每一個環節都秉承尊重自然、保護社區利益、對品質精益求精的原則。

3.快速掌握市場與消費趨勢的轉變，餐飲行銷策略有別傳統操作，除了結合推出線上好物每周新品上市，讓購物變得更加多元化及有趣，鞏固顧客忠誠度；更在年節期間餐飲方面營收逆勢成長，高達4.1千萬餘元，創下10年來的新高。

4.投入「文化藝術推廣」，積極促成異業合作，如共同承辦臺南藝術博覽會，四天展出參觀人次突破8500人，成功諦造最高總參觀人次紀錄 ，為臺南市觀光消費及文化藝術推廣做出貢獻，另與台灣本土原創動畫「小貓巴克里」合作開發專案，打造主題家庭客房，受到許多顧客的喜愛。

5.致力於「環保推廣」，邀請長期顧客一起為地球盡一份心力，除了可以愛護地球減少浪費之外，更每年替飯店省下了數百萬元的消耗性產品的成本支出，也因對環境保護的努力，推出成功的住房專案，飯店於2020年取得環保署環保標章認證。

6.落實「企業社會責任」，定期舉辦捐血活動、十月乳癌防治健檢活動、淨灘、響應世界自然基金會(WWF)發起的「Earth Hour地球一小時」、認養弱勢孩童等公益活動，充分展現出飯店對盡社會責任的正面支持。

7.掌握客戶的需求以台南殷情好客的待客之道，打造「有溫度」的入住體驗，使台南遠東香格里拉飯店在疫情期間屹立不搖，除了鞏固商務客源基本盤之外，結合國人最喜愛的櫻桃烤鴨三吃推出住房專案，逆勢突圍達成住房業績目標。

8.「雙城策略」聯手台北姊妹飯店拓展客源，並積極開發明星產品拉長銷售戰線，創造話題，也提升企業形象。