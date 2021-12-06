由交通部觀光局日月潭國家風景管理處主辦的「原香X原鄉香氛產業鏈研討會」，今（6）日在日月潭向山行政中心登場，產官學界攜手推動原鄉香氛產業鏈相關發展，期盼藉由研討會共同促進原鄉香氛產業升級，讓台灣的味道飄香全世界。

今日「原香X原鄉香氛產業鏈研討會」的核心主題內容包含兩大方面，「原香」-台灣原生種香料發展策略與原住民鄉村如何發展特色香氛產鏈，以及「原鄉」-原住民鄉村如何發展特色香氛產業。

今日研討會由日月潭區布農部落（潭南村、人和村、地利村、雙龍村）、日月潭觀光圈聯盟，與行政院原住民族委員會、行政院農業委員會林業試驗所、行政院農業委員會林務局南投林區管理處、交通部觀光局阿里山風景區管理處、勞動部勞動力發展署中彰投分署、南投縣政府觀光處，及弘光科技大學化妝品應用系（所）、南華大學管理科學系（所）、正修科技大學化妝品與時尚彩妝系所共同協辦，研討會內容包含四場主題演講、產業分享座談，並在遊客中心戶外區擺設香氛相關產業12個單位展攤，是一場屬於香氛產業的嘉年華。

研討會主題一「香氛產業鏈現況以馬告香氛結合社區林業永續觀光」，邀請林業試驗所范義彬副研究員、雨林生態李嘉馨特聘研究員及交通部光觀局日月潭國家風景區管理處伊達邵管理站陳逸全技正兼站主任等，分享交通部觀光局日月潭國家風景管理處自2018起開始輔導日月潭布農部落，結合台灣特有種馬告香料植物運用及原鄉文化生態與觀光體驗成果分享。

主題二「多元整合分享特色香氛產業鏈跨域創新應用」，邀請弘光科技大學化妝品應用系所教授歐明秋、馬告香氛團隊-澄逸行銷執行長陳炫良、營運經理王俊霖及丹大生態旅遊協會，就特色產品生產製造法規與香氛產品、體驗遊程整合行銷及部落端遊程操作等整合創造商機。

日月潭國家風景管理處副處長廖錫標表示，期待透過此次研討會共同構思台灣主題體驗觀光發展未來佈局；在產業、官方、學界等跨領域持續投入，融合香氛產業以及在地文化等元素，抓住旅客參與部落觀光產業鏈的動力，促進地區共榮提升旅遊深度，將台灣深度主題體驗觀光推向國際市場。