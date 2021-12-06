全球受新冠肺炎籠罩，世界各國都在拚疫苗覆蓋。一名現居台灣的烏克蘭正妹Tanya表示，自己因為害怕打疫苗會產生不良反應，所以一直都沒有接種，直到台灣開放在台外國人施打後，她才打了第一劑疫苗，雖然打疫苗的副作用讓她非常後悔，但她仍感謝台灣讓她有機會打疫苗。

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（5）日上傳最新影片中，來自烏克蘭的正妹Tanya指出，烏克蘭的新冠疫苗接種率很低，逾25%的烏克蘭人到現在都還沒打過任一劑疫苗，因為烏克蘭流傳打疫苗會導致不孕，甚至是讓政府有機會植入晶片到他們體內。

Tanya說，自己害怕接種後產生的副作用，所以從未想過要打疫苗，且一開始台灣疫苗量不足，所以她並不擔心這個問題，但台灣開始獲得更多疫苗時，更大方地讓在台外國人也能接種，她反覆思考好幾個禮拜後，決定相信台灣政府一次，「因為台灣防疫成功，讓大家都很安全」。

Tanya表示，她打了一劑疫苗幾個小時後，開始感到暈眩、肌肉痠痛及發燒，本來以為吃止痛藥可以緩解不適，但卻起不了任何作用，她連續燒了兩天，又感受到不明電流通過她的指尖，「從那刻起，我後悔打疫苗了」。她去了醫院檢查，醫師替她抽血確定沒有血栓，並開藥給她服用，並建議她還是要打第二劑。

Tanya忍不落淚說，其實自己並不喜歡去醫院，若要去醫院還要台灣的朋友陪同，再加上自己沒有健保，就必須自費看診，雖然現在還不確定自己是否要打第二劑，但她仍感謝台灣讓她有機會打疫苗，因為自己並沒有做任何事，就得到免費的疫苗，「謝謝台灣讓我們在這段時間安全的過日子」。