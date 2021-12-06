就業服務處主動服務協助毒品更生人順利就業，於台中市地檢署觀護人室設置據點服務。(台中市政府提供)

只要有心就能看見未來！為協助有就業意願及工作能力的施用毒品者返回職場，台中市政府辦理「新世代反毒就業服務計畫」，以專人一案到底的就業服務，並與民間團體、矯正機關等建立轉介機制，為戒癮完成而有就業需求的施用毒品者，提供就業諮詢、工作推介、陪同面試、就業後追蹤關懷等就業促進措施，今年已協助43位藥癮求職者順利就業。

勞工局長張大春說，「小鳳」(化名)透過台灣更生保護會轉介至台中市就業服務處「新世代反毒就業服務計畫」進行就業協助，小鳳起初因無人生目標致推介就業不順利，藉由「職業適性診斷」協助更加了解自己、對求職更有信心，並錄取系統櫃組裝工作，但卻在上班中途昏倒送醫急診並辭職養病。

小鳳在失意與挫折中，經就服員陪伴與協助重新振作，再度錄取醫院傳送員新工作，透過幫助醫院病患，小鳳覺得自己的工作非常具意義且得到很大的成就感；其認真負責的態度，獲得醫院讚譽，進一步轉任為醫院正式員工，工作穩定並擁有新的社交生活。

小鳳回顧過去說幸好有就服員協助，才有今日的轉變，期望透過自身案例鼓勵其他藥癮朋友，勇敢求助正確資源及管道，早日重返社會回歸正常生活。

「阿偉」(化名)曾因施用及販賣毒品入監12年，今年出監後原與母親經營市場生意，但因新冠肺炎疫情影響，使生意大受影響收入銳減致生活陷入困境，地檢署觀護人室將阿偉轉介至台中市就業服務處，阿偉因脫離社會許久使其不會使用手機。

就服員不僅協助阿偉上網註冊求職資料，更教導如何使用手機搜尋職缺；並透過「新世代反毒就業服務計畫」就業諮詢，以及藉由輔導和長期溝通討論與陪伴讓阿偉不斷地嘗試面試並錄取送貨司機的工作。

阿偉表示，非常感謝就服處的陪伴與協助，並承諾就服員會認真工作並做好理財規劃，期望早日讓母親退休，不再讓為母親擔憂。

張大春說，勞工局就業服務處為協助藥癮更生人順利就業，統整市府社政、衛政及醫療等多項資源，並運用個案管理的方式，依照每個人不同的就業需求及生活目標，提供個別化的就業諮詢、職缺媒合、推介面試等服務，且積極開發對藥癮更生人友善的廠商，增加工作機會；另一方面也提供成長團體活動，以建立正確的就業觀念，重建工作價值觀，增加就業信心。

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