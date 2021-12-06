士林地方法院民事庭前法官陳梅欽，遭控涉貪犯財產來源不明罪嫌，士林地院6日開庭，陳否認犯罪，更質疑檢察官的起訴內容只擷取想要的記載在筆錄上，還將案件送律師評鑑、法官評鑑，根本是「一魚三吃」，還請法官趕快結案，他擔心會影響到律師執業，因爲「全家都靠我一個」。

檢察官起訴，陳的帳戶不時有現金存入，胞姊的帳戶10天內分3次存入80萬元。陳梅欽聲稱，胞兄在母親過世後，每月匯款6萬元，2012年間才會去澎湖整理房子，為了接母親才會去貸款300萬，當時只有他1人在澎湖，才會麻煩胞姊幫忙，後來才由妻子管理帳戶，起訴稱犯罪時間是2012年到2018年是「擷取想要的，其餘不講」。

檢察官聲請向銀行調閱陳梅欽的貸款的還款方式，並傳喚陳姓胞姊作證，陳梅欽說，很害怕官司一直拖下去，影響工作權，尤其是在澎湖這樣小地方，「新聞一報還能講什麼！」法官諭知，請檢方在2週內提出向銀行調閱帳戶資料的範圍，下次開庭將傳喚陳的胞姊到庭詰問。