司改國是會議決議並完成修法，嚴格限制偵查不公開，不料，新北地檢署偵查林秉樞案，卻任由林男在押解途中向媒體放話，甚至有隔空串證之虞，讓外界懷疑偵查不公開是因人而異，且司改只是一場世紀大騙局。

林秉樞接受檢方偵訊完要走到新北地方法院的途中，竟然還可以一邊遭上銙押解一邊「舉行記者會」，說高嘉瑜小馬你們贏了、都是高嘉瑜掌鏡等，且檢警無人制止這種脫序行為，讓新北檢的偵查不公開大破功。

此外，法界也質疑，媒體對林秉樞提問後，林講了很多涉及偵查祕密，這些話很有可能就是在交代同夥或串供，後來也有一男一女去旅館幫他收東西，新北地檢署及警方應該調查，是否經林的隔空放話，有同案共犯為他滅證。

司改國是會議後，偵查不公開的範圍修法後擴大，為保障被告受公平審判的權利及貫徹無罪推定原則，增訂檢察官及警察等依法執行偵查職務的人員，在偵查過程中所得心證，也不得公開。

同時，檢察官及警方等機關，在偵查中不得帶同媒體辦案，或不當使被告、犯罪嫌疑人受媒體拍攝、直接採訪或藉由監視器畫面拍攝，也不得發表公開聲明指被告或犯罪嫌疑人有罪。修法也訂出懲處，一旦發現偵查人員違反偵查不公開辦法，送交各權責機關處理行政究責，若涉刑事犯罪應向偵查機關告發。