王世堅今在議會警政衛生委員會詢問李柏璋涉毒疑雲。（楊亞璇攝）

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞遭施暴案延燒，前男友馬文鈺再爆，外號「台獨機關槍」的李柏璋跟著台北市長柯文哲和台灣民眾黨前中央委員張益贍時，涉犯毒品案被包庇。北市議員王世堅6日於議會詢問狀況，北市府警察局刑警大隊長蔡燕明強調，局長指示瞭解後，各單位均未曾受理或偵辦相關案件，如提供具體事證，警察機關必定依法究辦，嚴懲不貸。

對於馬文鈺的指控，台北市長柯文哲昨出席活動時回應，李柏璋從來沒有在市府上過班，至於張益贍則還要再查查看，但張已經離開市府很久。

王世堅今在議會警政衛生委員會提出，這幾天因為高嘉瑜委員受到暴力，希望能夠追出背後元兇集團，李柏璋過去曾經在議會工作中，還幫助柯市府團隊，李現在被指控吸食毒品，柯文哲有答應查查看，因為李任職的團隊是柯市長身邊的機要高層，現在隸屬於另外一個幫柯市府的暗黑團隊「網軍」，各政黨大概都染上惡行，既然做骯髒事，攻擊、霸凌別人，確實可能如指控的有吸食毒品，詢問各單位是否查緝？有接觸過李柏璋嗎？

蔡燕明表示，他自己不認識李柏璋，他自己剛到北市警察局，沒有接觸這位。王世堅追問，有追蹤過調查過嗎？蔡燕明說，經過了解包括各分局，沒有受理也沒有偵辦李柏璋涉及毒品案件，若接到相關不法具體事證，一定嚴加究辦。

市警局副局長邱寬愉表示，自己也是新來的，刑事辦案由刑大受理申辦，如果有相關刑案偵辦由刑大辦理。至於柯文哲是否交付辦理？蔡燕明說，柯文哲沒有直接跟他講，但局長請他去了解，才會跟各單位了解李柏璋是否涉毒， 才跟議員報告調查結果。

王世堅回，姑且認為局長交付命令，就是因為柯文哲指示，因為對方指證歷歷，柯也答應要查清楚。

聯合醫院昆明防治中心主任陳亮妤指出，關於毒品案狀況，若有一二級毒品或三四級毒品初犯或累犯，會有資料到法務部系統，資料會到各縣市毒品危害防制中心，李如果真的有犯案，法務部資料會由系統倒入毒品危害防制中心，至於個資揭露，因這裡是公共場合，就不便報告。

王世堅不滿批評，那議會也不用監督、審查，讓我們疲於奔命，全國民眾你我個資都被賣得差不多，結果跑出來個資法要保護大家，你們是在逃避監督，要求衛生局長、北市聯合醫院院長回去查有沒有追蹤列管，李柏璋過去任職議會 ，也任職柯市府團隊，而且是暗黑團隊，不只是他或議員要求，也是柯文哲對媒體、社會的宣示，他說會追清楚查明白。