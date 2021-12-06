【愛傳媒藺奕專欄】這兩年，我認識的醫師非常多，卻沒有一位像這樣，名字只要講一遍，論誰都記住了，她叫「嘉玲」。

趁北上參加台灣內科醫學年會的空檔，我有幸當一次東道主，而一寧在TEDxNeihu演講結束一起吃飯，巧合的是，12月5日的主講人之一是東京奧運銅牌好手羅嘉翎，一個週末，兩位「+0」。

這一年，所有醫護人員都辛苦了，上半年，全球追逐疫苗競賽就像奪寶盜墓類型的電影，此間，新冠病毒持續進化變種，眼前的影像風格又朝災難、末日之類的警世片傾斜，但我只想當個白癡看詼諧幽默浪漫愛情片啊，很抱歉，在成為白痴這件事上，這世界令我半途而廢了。

詢及岳父近況，我先說妻子的變化。

「以前她是紅豆公主，習慣裸睡，床單有一粒沙都喊疼的，現在陪病床倒下去和睡著是連續動作，簡直化身天下第一金東師。」

「而且回診，一天能掛上六科，還能流利背誦出：高齡醫學整合科、胃腫瘤醫學科、腎臟科、營養諮詢科、心臟內科、神經內科。」

「從早到晚，詳記看診、檢查、醫囑等，抽血、領藥之後，從藥物的副作用和機轉變化反覆推敲，胰島素劑量如何調整，聽她滔滔不絕，我經常懷疑她在唸醫學院。」

「每周營養師會定期來家裡訪視，還有輔具人員到府諮詢、丈量⋯⋯」

我有點說不下去了，有時看妻匆忙奔波的樣子，大概就像十九世紀非洲部落的女人，一面捂著胸口奶著孩子，一手還扶著頭頂上的重物，原來全球所有文化都是相通的，女力無限大。

然而女性立委遭受暴力的新聞還在蒸騰，以前我會義憤、有很多話想說。現在没什麼力氣，能在手機滑完，已經是在割傷自己了。

「吻妳愛人的時候，槍不要離手。」這是1968年法國學運的口號，那年我還沒有出生，看起來卻那麼近，人間風雪太多，每一片雪花都帶利刃，柔弱的血肉躲無所躲。

很快夜就深了，我載上她，風順河道走，星光沿途診斷，她還這麼年輕，卻已經見識太多生老病死，因此認知還能健康活著的自己：真是幸運、至少僥倖；倖存，就夠幸福了。

作者為文學奬得主

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