近期國內吹起一股露營風潮，有網友本想趁露營時大展身手準備烤雞全餐，不料打開烤箱查看竟發現，烤雞如浴火鳳凰般燃燒起來，原本美味可口的烤雞瞬間變成焦黑的木炭雞，讓他哭笑不得，畫面曝光後吸引上萬網友留言直呼太好笑。

一名網友在臉書社團《露營公社》發文表示，前天去露營時嘗試自己料理烤全雞，沒想到打開烤箱一看，裡面的火勢竟比外面的火還大，原本的烤雞直接變成浴火鳳凰，讓他哭笑不得，並附上對比照希望大家看完可以「笑小聲點」。

網友分享烤雞變化，網友留言直呼「太好笑」。（圖／翻攝臉書社團露營公社）

從該名網友分享的畫面中可以看見，烤雞原先還是美味口可口的金黃色，不料再次打開烤箱一看，烤雞早以被火焰吞噬成浴火鳳凰，最後出爐不出所料是焦黑的木炭雞，讓看到的網友都直呼太好笑。

畫面曝光後吸引2.4萬人按讚回應，「正港的烏骨雞」「這不是在烤，已經是火葬了」、「這叫化子雞的烤法很少見了」、「不要騙我，你烤的一定是火鳥，燃燒吧火鳥」、「都是烤雞為什麼你的看起來比較好玩」。

也有內行人留言分享，避免烤雞變鳳凰的作法，「火太大，底盤的雞油燒起來了」、「烤雞底下要用一個小鐵盆裝水，雞油滴在水裡就不會燒起來了」。