彭文正提起自訴，指控總統府發言人張惇涵在蔡英文博士學位的記者會中涉嫌加重誹謗，台北地方法院6日開庭，張提出蔡英文的博士證書及證明文件，彭未到庭由律師表張，這些文書造假，聲請前總統陳水扁作證。

本案是因彭提告，指控張惇涵明知蔡英文未在35年前取得英國倫敦大學博士學位，這是私人事務，但張卻在2019年9月12日開記者會踰越權限，指責、傳述毀壞他的名譽，涉犯加重誹謗、公然侮辱罪。

張惇涵到庭證稱，蔡英文於2015年申請補發的博士證書，早在2019年公開，8月29日他拿出來展示，且蔡英文當天就將照片PO上臉書，蔡英文確於1984年取得博士證書。庭末，法官諭知侯核辦。

至於前台大新聞所教授彭文正，因質疑蔡英文總統博士論文造假，遭檢方依加重誹謗等罪起訴，台北地方法院開庭，彭在美國未回台，承審法官姚念慈認為，彭有逃亡事實，上個月裁定不經拘提予以通緝；通緝時效到2035年。