傳產撐盤無用，台股指數拿不回17700點！新冠Omicron變種病毒讓全球股市籠罩在疫情不確定因素之下，台股多頭也高度警戒，今天電子股普遍受到上周五美國Nasdaq指數重挫拖累，台積電(2330)開低後雖然一度拉升翻紅，但無力攻高回防600元關卡，股王矽力-KY(6415)、創意(3443)、世芯-KY(3661)及譜瑞-KY(4966)等高價股收低，由於疫情未解，航運類股獲部分資金相挺，長榮(2603)、萬海(2615)及陽明(2609)帶領航運類股反彈收紅，但也因市場多認為航運類股明年難以比今年好，追高意願不足，只能和水泥類股等傳產股一起扮演穩盤角色，無法成為台股多頭指標。

在市場欠缺主流龍頭帶領下，資金追捧中小型股，鼎元(2426)、艾笛森(3591)、怡利電(2497)、上詮(3363)、萬旭(6134)、元創精密(3685)、智晶(5245)、陞達科技(4945)、英濟(3294)、茂矽(2342)、藥華藥(6446)及勝品(6556)等以漲停板作收，在權值股普遍休兵下，台股指數開低走低無力收紅，17700點依舊拿不下來，終場加權股價指數約17688.21點，下跌8.93點，成交量約2953.32億元；OTC指數為228.07點，上漲0.19點，成交量850.52億元。

今天盤中上市各類股以運輸類股表現最佳，上漲4.56%，其次是水泥類股及玻璃類股，分別上漲1.47%及1.4%，表現較差者為半導體類股、電子零組件類股及觀光類股，其中半導體類股下跌0.92%，電子零組件類股下跌0.62%，觀光類股下跌0.61%；上櫃部分，表現最佳為航運類股、上漲1.22%，表現最差為光電類股、下跌0.93%。

就技術面來看，今天台股指數因上周五美國科技股收低跳空開低，盤中一度失守17600點，但逢低買盤強勁，指數在17700點附近震盪，終場下跌8.93點，以17688.21點作收；上周指數回測季線支撐後展開反彈走勢，重新站回各期均線之上，考量指數KD指標自低檔黃金交叉向上，月線、季線、半年線及年線維持多頭排列，多方行情持續，且時序進入12月份，根據過往經驗指數上漲機率高，年底集團及法人作帳行情樂觀，預期本周台股指數將緩步走高。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，Omicron變種病毒入侵美國，加上現有疫苗對變種病毒效用仍不確定引發美股修正，影響台股周一大盤表現，不過台股上周周線收紅表現相對強勁，加權股價指數站上所有均線之上，櫃買指數亦維持多頭格局，鑒於Omicron變種病毒造成的重症及致死率仍低、各國多提早應對防疫，且景氣持續擴張、台股企業獲利基本面仍佳，維持逢低加碼操作之建議，持續看好半導體供應鏈、IC設計、資料中心、電動車等概念股表現。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，雖然新冠肺炎最新變種Omicron出現，但預期疫情對股市影響將逐步降低，目前股市主要反應仍是FED對通膨壓力升高的應對，其次為股市漲多的技術性拉回，且外資空單在1.5~2.5萬口間，並未追空。就基本面分析，2021年台股企業預估獲利年增率上修到50%以上，明顯優於年初預估，已有券商預估2022年台股企業獲利年增率至少持平；在產業面上，台積電法說會仍優於預期，明年第一季晶圓代工持續調漲，而元宇宙及第三代半導體等議題，顯示年底作夢行情仍可期待，預估明年第一季以前，台股加權指數仍有創高之機會。

沈建宏指出，就技術面分析，台股架構上仍是高檔震盪格局，低檔有撐，但接近前高或過前高後都將面臨賣壓，18000點將是這波台股行情的最大壓力，個股表現優於大盤表現；10月~11月科技股大幅反彈，股價反彈後利多效應將遞減，操作上留意停利，2022年題材性與獲利成長性成為選股首要。類股操作上，持續看好汽車及車電供應鏈、伺服器供應鏈、高速傳輸規格，以及半導體供應鏈，航空類股獲利上修，股價也可望有所表現，建議逢低布局。