「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」6日正式登場，國家發展委員會主任委員龔明鑫在致詞時表示，斯洛伐克與台灣同樣作為自由民主的夥伴，2003年起陸續簽署協議，包括避免雙重課稅、科技合作、電子化政府、關務合作、互相換發駕照、航空運輸服務、經濟合作發展等多項經濟協議，讓台灣已經成為歐盟國家以外，對斯洛伐克投資已成為第二高的國家，約有5億歐元、製造超過3千個工作機會。

斯洛伐克43人訪問團5日抵台，訪台時間為5日至10日，在台期間除參加由科技部、經濟部、教育部、交通部等跨部會層級的經濟合作諮商會議，也將舉行斯洛伐克投資商機論壇、B2B（企業對企業）商業洽談會與相關參訪，並與政府官員高層會面。

「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」6日下午舉行，由我國國家發展委員會主任委員龔明鑫、外交部政務次長田中光、經濟部政務次長陳正祺、以及斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）、斯洛伐克外交部經濟合作總司長季絲（Lucia Kišš）將出席。

龔明鑫表示，過去帶領訪問團去斯洛伐克參訪時，曾獲斯洛伐克熱情接待，那次訪問簽下7項MOU，獲得豐碩的成果，回台後向行政院報告時，政院也指示台灣跟斯洛伐克之間的友誼、未來的經貿合作要實際落實，這次也竭誠歡迎代表團來台訪問，相信在前次簽署的基礎之上，這次討論會更具體且更廣泛，我這樣互相訪問與交流，就會像蔡英文總統提到的「善的循環」。

龔明鑫指出，從去年開始，兩國間就啟動了善德循環，互相捐助口罩與疫苗，希望善的循環可以擴大到經貿領域，讓兩國之間會有更好的發展基礎。