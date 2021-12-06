線上串流影音日漸盛行，成為有線電視寬頻業者攬客新出路，台北市有線電視業者「北都TaipeiNet」推出聖誕超殺優惠，凡新客戶申辦有線電視含光纖上網同享方案，即可獲得現金回饋2790元，讓客戶可自由選訂喜愛的串流影音平台。

根據NCC統計資料，截至9月，全國固網寬頻用戶近620萬戶，較今年1月增加近25萬戶，其中包括電信業者寬頻用戶數由390萬增為397萬，增加7萬戶；有線電視寬頻增加更多，由204萬增為222萬，共增了18萬戶。

北都表示，凡新申裝客戶選擇首次預繳半年或是預繳一年等兩種方式，預繳半年額外加碼贈送7-11商品卡禮券200元，而預繳一年的贈品則升級贈送家樂福禮券2000元，而消費者無論選擇哪一種預繳模式都可現折2790元。

北都表示，由於許多業者推出搭配指定OTT影音平台的方案，綁定的時間不是太長或搭配的OTT平台並非消費者真正的需求，因此北都決定把現金回饋直接折抵，讓消費者依照自己的喜好去訂閱OTT。這次北都聖誕優惠包含了120M、300M、600M、1G等四種速率，其中300M以上是屬於FTTH光纖到府的架構，適合用網路追劇看電影或玩遊戲的族群；而重度網路族群則可選擇1G速率含有線電視同享案。

根據NCC統計，今年以來有線電視訂戶數流失近10萬戶，但是同期寬頻用戶增加約18萬，有線電視業者表示，目前寬頻營收佔比約為25％-30％間，雖然比電視收入少許多，但寬頻已成為有線電視不可或缺的營收來源。