中天主播麥玉潔曾留美，英語流利。（中天新聞提供）

泰國獨立媒體Voice TV與中天新聞同樣是從電視台轉型數位，在網路發展新媒體事業，近日Voice TV總經理立堤康（Rittikorn Mahakhachabhorn）獨家接受中天新聞主播麥玉潔專訪，大方分享轉型歷程。Voice TV在泰國是極有影響力的媒體，在Facebook及YouTube兩大平台皆擁有超過300萬的粉絲，總經理立堤康在專訪時提到轉型過程所面臨的挑戰，像是既有收視群改變收看習慣、獲利方式的改變等，面對瞬間減少的廣告收入，他們轉而發展網路會員制，分析訂閱戶的背景組成，精進網路新聞和節目內容，提供群眾能接收到更多元且全方位的報導。

其中產品販售能成為媒體的主要收入來源，讓主播麥玉潔覺得佩服：｢他們兩年內YouTube頻道訂閱數突破三百萬，並且開發多元產品販售，有泰式辣醬、爆米花、彩色鉛筆等，而產品販售目前已成為他們主要的收入來源，這一點讓我非常驚訝！｣中天新聞轉型屆滿一年，透過跨國界、跨媒體的交流，吸取可貴的經驗。

對於理念相同，也對新聞社會責任堅持的Voice TV，主播麥玉潔分享訪後心得：｢Voice TV表示就算被打壓，他們也會秉持專業報導，繼續在網路發聲，這些都很值得我們參考！｣中天新聞在2021年交出亮眼成績單，2022年期許做得更好，踩得更穩，也會繼續發揮媒體第四權。

麥玉潔曾在美國西北大學留學，她為了此次專訪做足功課，除了收集大量資料，也不斷重新練習英文口說能力，因為是線上視訊訪談，她希望能呈現流暢的訪問效果：｢訪談全程是用英文溝通，對方英文非常流利，我有惡補一下英文口說！｣她也打趣形容：｢英文程度差不多快退化到『How are you？ Im fine.』的程度！｣另外透過視訊進行跨海訪問，關連到網路、設備的限制，所以過程中麥玉潔盡力克服障礙，把對談訊息完整傳達給對方，順利完成這次專訪的任務。完整Voice TV專訪內容請鎖定中天電視YouTube頻道。