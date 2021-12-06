翁馨儀2013年帶球閃嫁張菲次子張少懷，結婚8年育有一對寶貝兒女，時常在社群平台分享日常，深受女粉絲喜愛。近日，翁馨儀鼓起勇氣PO產後肚皮照，坦言這是「最赤裸也最真實的地方」，讓不少媽媽級網友感同身受。

翁馨儀歷經2次生產，有感於身材變化，不禁嘆息：「每當我脫下衣服，看見自己鬆鬆的肚皮，瞬間自信都崩塌…」她表示大家都會說這是最美的印記，但對自己來講只是最好的安慰，於是做了2次雷射和PRP，做到醫生都忍不住阻止：「你不要浪費錢！你主要是皮很鬆，已經不是妊娠紋的問題了。」

翁馨儀認清事實後，改求助另一種醫美療程，醫生一看到她的肚子，馬上點出問題：「噢～你這都沒在運動對吧？」讓她內心大驚也太準，醫師建議要搭配運動和飲食才有辦法恢復，翁馨儀聽完放心不少，向粉絲預告3個月後見真章。

不過看在網友眼中，翁馨儀的身材還是很好，紛紛留言：「這肚子完全不像生過小孩」、「我無法說服別人是否喜歡這樣的印記，但這自然的事物我認為是無與倫比的美麗。無論妳如何變成妳自己喜歡的樣子，我總認為妳是因為好母親，更是小美人喲」翁馨儀感動不已，一一回覆網友們：「謝謝你給我自信」、「謝謝你的這番話，非常有力量，我收到了。」

另一群媽媽級網友則感同身受，很能體會產後肚皮鬆弛的心情，翁馨儀也哀怨地透露：「皮鬆喝個水小腹就超大」就連原本最自信的上圍都變形，「我胸部也按了有2年的摩，只有微微的改變，覺得胸部更難。」讓網友感到敬佩：「生小孩真的是一件很偉大的事情」。