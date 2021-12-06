中職今天將公布本年度自由球員（FA）名單，但以過往經驗來看，提出FA的球員最終能否成功轉隊，轉隊費成為重要因素。以今年將符合FA資格的球員來說，林益全、林泓育轉隊費都要破千萬，目前看來，已經行使過1次FA的林智勝若今年再度行使，轉隊費將僅剩390萬，賣價「最漂亮」。

中職自由球員制度從2010年上路，後來經過多次演化，今年仍採取的是，若行使自由球員資格的選手移籍後，原球隊可向新球隊從2種補償方式擇一，金錢補償部分是該球員年薪的125%，或是最後一年年薪75%的現金補償，加上25人保護名單外的一名球員。

今年4月中時，聯盟在領隊會議中通過新的FA修正案，新制預計明年將可上路，各隊薪資排名前12名的自由球員列為A級，13名以後的則為B級；而A級自由球員的補償方案維持現有辦法，就是年薪的125％或75％加1名25人名單外的球員，B級則是年薪的75%。

今年度的自由球員制度仍採取舊制，若以今年較矚目的選手為例，富邦悍將林益全（月薪72.5萬）轉隊費1087.5萬、林泓育（月薪80萬）轉隊費1200萬、陳禹勳（月薪58萬）轉隊費870萬、陳鴻文（月薪50萬）轉隊費750萬。

而之前已行使過1次FA的林智勝（月薪52萬），若再度提出，轉隊費將減半，僅剩390萬，若是母隊選擇最後一年年薪75％的現金補償加1名球員，則僅要234萬元，可望增加他在自由市場的行情。