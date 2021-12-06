單張賣逾100億元的「神單」已不夠看，一年內可賣超過500億元的「超級神單」，在近10年內共六款，其中國泰人壽有四張，富邦人壽一張，台灣人壽在今年則出現一款，最厲害的保單是六個月內能吸金破千億元。

六款超級神單，有四款是投資型保單，條件與投資標的一樣，只是有些還分外幣及新台幣、年金與壽險，二或四張合計算一款，國壽就有三款，包括2012年國壽銷售連結月配息型基金的富利多外幣投資型保單，單年銷售668億元，2013年還是富利多，有644億元；2017年國壽連結月撥回類全委基金的月月有利外幣投資型保單，單年銷售1015億元，創投資型保單單款業績的「天花板」，隔年還銷售了477億元。

第四張是2021年台灣人壽的月月好鑫，同樣是月撥回類全委投資型保單，分為外幣、新台幣、年金與壽險共四張，銷售最佳是外幣年金款，到11月已賣382億元，四張合計為一款到11月已破500億元，是近四年來，唯一一款賣破500億元者。

國壽的投資型保單今年雖也熱賣，11月估計已破1400億元，但銷售最佳的月月得益等合計約300多億元，尚未破500億元。

因為資本市場表現佳、新台幣強勢、壽險公司及銀行通路力推等因素，帶動投資型保單大 熱賣，今年前10月單張銷售破百億元的神單共10張，其中有八張是投資型保單，且都是月撥回類全委投資型保單；另外兩張則是美元利變壽險。

六款破賣500億元的超級神單，還有二張是儲蓄型或稱理財型保單，一張是富邦人壽在2011到2012年銷售的躉繳七年期養老險「豐年」，最厲害的是2012年只賣到7月1日，當年新契約保費1042億元，亦創養老險單張最佳銷售量。

另一張儲蓄型超級神單，則是國泰人壽在2015年銷售六年期繳費終身還本險「好事年年」，單張賣近525億元。

隨著利率下降、金管會政策引導、要求各保單必須設銷售上限、及壽險公司要接軌IFRS17，儲蓄型保單單張要賣破500億元，恐再難見，今年銷售最佳的中國人壽金美好美元利變壽險，前10月亦僅銷售近258億元，已算理財型最佳。