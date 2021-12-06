擴大全建材一條龍供應鏈，國產建材實業(2504)6日指出，將聯合集團旗下國宇、國檙、欣蘭、惠普、睿信三輪等關係企業，組成全建材供應鏈團隊，以各種高端混凝土、ALC輕質磚、矽酸鈣板以及傢俱等產品，積極搶攻五星級飯店、高科技廠房等混凝土及輕隔間市場。

國產建材現在全台擁有28座預拌混凝土廠，國內市占率達18%左右，為台灣預拌混凝土的龍頭企業。關係企業中的惠普，則是國內矽酸鈣板的市占首位。

根據國產集團所建立的全建材供應鏈，其中，國產可提供客製化與顧問式服務的高端混凝土產品。應用於建築隔間需求的國宇建材ALC輕質磚，具輕質、防火、隔熱、隔音等優良性能。

睿信三輪產品營項包括高品質、高CP值的衛浴設備、系統廚具、地板建材等產品；惠普則有日本A&A淺野矽酸鈣板、惠普矽酸鈣板等，可以廣泛應用於室內隔間面板與天花面板使用，還有全球唯一浸水即可彎曲的「纖維強化可彎曲板」等，色彩豐富質感多元，具體實現室內空間裝飾多樣化的需求。

國產建材指出，擁有產品溯源身份證的國產混凝土安心建材履歷，從2015年10月宣布開跑至今，目前已經有超過2000個建築新案，擁有確認建築結構安全的履歷。同時目前在全台大興土木的科技廠辦，超過五成也都是指定採用國產的高端混凝土。

另外，惠普、國宇建材與國(木鼎)建材等三強聯手，推出高隔音複合式分間牆解決方案，該複合式分間牆也經過內政部建築研究所進行高標的隔音試驗，隔音率高於標準值Rw55分貝以上，同時具內政部審核認可防火時效2小時，還可針對高隔音需求提出客製化的解決方案，搶攻五星級飯店、高科技廠房等輕隔間市場。

國產建材董事長徐蘭英指出，國產不再只是賣預拌混凝土，將華麗轉身為「全建材服務產業」，提供全方位「Total Solution」的整合。