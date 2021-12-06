2021票房破億國片再添一部，導演九把刀三度執導演筒的電影長片《月老》，率領三位擁有破億票房紀錄的主演柯震東、宋芸樺和王淨，在口碑效應加持下，11月24日上映來短短兩周不到，衝出全台破1.13億元票房！

《月老》描述遭雷擊的阿綸（柯震東飾）來到陰間，生前所有記憶歸零，他必須做出選擇：投胎轉世或擔任神職？阿綸決定當月老新鮮人到人間執行任務時，卻遇見生前摯愛小咪（宋芸樺飾），阿綸希能幫助小咪尋得新的姻緣，但每一條綁在小咪手上的紅線竟然都被燒毀。此片耗資上億元，最大金主為麻吉砥加電影公司，創辦人黃立成掛名監製，有台灣、韓國等9家公司共同出品。

《月老》故事帶有濃烈奇幻色彩，視覺特效是亮點，逾800個特效鏡頭全在台灣製作，獲本屆金馬獎最佳視覺特效獎，其中不少挑戰過往國片比較難、少見的視覺效果，包括數位替身，模擬爆破、破碎效果，且用了很多CG演員做高難度表演。