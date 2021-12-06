P.LEAGUE+的2021-22賽季上周末在台北和平籃球館熱鬧開打，不管是現場看球或賽事轉播都可以感受到球迷的支持，總計2天比賽進場人數12850人、電視轉播近50萬收視人口、網路轉播近80萬觀看次數，另外台北富邦勇士主場票房及官方商品收入分別來到806萬及143萬，讓PLG在新賽季首周就有亮眼的成績單。

在電視轉播部分，開幕週收視人口加總共有47萬9000人，MOMO綜合台收視人口群眾以25到34歲男性最高來到1.4，民視第一台則是以15到24歲男性最高來到0.7，顯示PLG賽事精采度獲得籃球主要收視群眾的肯定。

因應收視習慣的改變，PLG上季首創官方YouTube進行球賽轉播，讓球迷可以透過行動裝置，隨時隨地欣賞精采賽事。2021-22賽季PLG加碼和Yahoo運動頻道攜手合作，2天比賽下來，官方YT觀看次數有57萬9054人次、直播同時線上觀眾人數最高來到37631人，Yahoo運動頻道觀看次數則有21萬1836人次，網路直播平台更加多元，讓球迷欣賞PLG精采賽事不間斷。

PLG第2周開始將兩地開打，分別由地主福爾摩沙台新夢想家及新竹街口攻城獅迎戰來訪球隊，歡迎球迷朋友買票進場看球或是觀賞球賽轉播，親身感受PLG賽事的激情與魅力。