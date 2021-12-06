長期致力於運動賽事推廣的嘉義縣朴子市配天宮，今開記者會宣布第二屆聖母盃青少棒錦標賽11日登場。（呂妍庭攝）

記者會上，同為嘉義人的中職樂天桃猿隊投手游朝惟、統一獅隊投手江承峰等人也一起回嘉為選手加油。（呂妍庭攝）

1979年世界冠軍朴子少棒隊投手，同時也是18K紀錄保持人陳昭安（左二）今送12顆簽名球給配天宮，由董事長蔡承宗（右二）代表受贈。（呂妍庭攝）

長期致力於運動賽事推廣的嘉義縣朴子市配天宮，董事長蔡承宗為帶動地方對國球的熱情，去年舉辦首屆聖母盃青少棒錦標賽得到不少廻響，11日第二屆邀請賽即將開打，屆時將有來自11縣市16支隊伍參賽，蔡承宗除期許明年參賽隊伍多一倍，也想增辦青棒賽，盼朴子少棒精神透過賽事，再次發揚光大， 甚至重返榮耀。

蔡承宗表示，配天宮對棒球一直有特殊的感情，尤其附近學校棒球隊在出賽前，都會到配天宮祈求媽祖保佑一切順利，加上早年民眾守在電視機、收音機前為出國小將加油的激情讓他至今記憶猶新，但台灣因種種因素，失去對國球的關注，配天宮才會將棒球列為主要支持運動項目之一。

今廟方特別舉辦第二屆聖母盃青少棒邀請賽記者會，1979年世界冠軍朴子少棒隊投手，同時也是18K紀錄保持人陳昭安，與同為嘉義人的中職樂天桃猿隊投手游朝惟、統一獅隊投手江承峰也一起回嘉為選手加油。

游朝惟及江承峰都曾是東石國中棒球隊隊員，江承峰更經歷朴子國小少棒隊，今兩人回到家鄉，現場東中棒球小將看到大學長都非常興奮，兩人也說，今天看到當年庇佑自己的媽祖婆和教練，內心非常感謝，也期勉學弟們鎖定目標就勇往直前，不要放棄，將來一定會看到發光的自己。

配天宮表示，今年共有16支隊伍參賽，去年冠軍隊嘉義民和國中近日也如火如荼訓練中，展現要把冠軍留在嘉義的強烈企圖心，另冠軍可獲得4萬元獎金，其次分別是亞軍3萬元、季軍2萬元、殿軍1萬元，賽事全程符合防疫規範辦理。

今記者會，嘉義縣副議長陳怡岳、朴子市長吳品叡、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長 王如經等各界都到場，為在地選手加油打氣，期許轟出好成績。