高通今(6)日宣布，凌華(6166）新產品LEC-RB5 SMARC小型電腦模組，為首款基於SMARC(智慧行動架構)、採用高通公司處理器之人工智慧電腦模組。高通QRB5165是專為機器人和無人機應用而設計之處理器，整合多種物聯網科技於單一的解決方案。凌華科技LEC-RB5 SMARC電腦模組提供智慧終端(on-device AI)能力，支援高達7台相機，卻保持低度耗電，十分適合消費性產品、企業、國防、工業、物流部門之機器人和無人機應用。

高通技術公司業務拓展資深總監暨自動機器人、無人機和智慧電器總經理 Dev Singh說，高通技術公司領先的機器人和無人機解決方案正驅動新一代的使用案例，包括無人駕駛送貨、關鍵任務應用、商業及企業無人機應用…等等。高通QRB5165解決方案支援新一代高運算、低功耗、具AI功能的機器人和無人機應用之開發，可用於能支援5G連線的消費性產品、企業、國防、工業、專業服務等領域。凌華LEC-RB5 SMARC電腦模組將協助普及5G在機器人和智慧系統領域中的應用。

對機器人應用和自動機器人解決方案供應商而言，凌華LEC-RB5 SMARC電腦模組提供了建構強大機器人的能力。LEC-RB5是凌華 SMARC小型電腦模組系列之一，該系列涵蓋ARM架構和x86架構設計。凌華科技與高通公司已針對新一代物聯網應用共同進行解決方案的開發。LEC-RB5電腦模組可加強電腦視覺(CV)應用，降低延遲，以進行即時性的影像處理決策，釋出更多運算能力進行關鍵性的AI應用，但同時提供最佳化的移動式電腦視覺體驗。以硬體加速器支援先進的CV應用，以低功耗智慧終端運行複雜的AI和深度學習工作負載，十分適合各種工業和消費情境的應用。