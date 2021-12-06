受惠記憶體現貨價格止跌走穩與客戶需求持續回溫，記憶體模組大廠威剛(3260)11月合併營收月增7.66%達35.76億元，為近6個月新高，年增14.52%。其中，11月DRAM產品營收攀升至17.22億元，為今年單月新高，月增逾1成。威剛董事長陳立白看好DRAM產業有機會在明年第一季以後就率先回溫。

威剛表示，第四季記憶體價格走勢符合先前預期，DRAM現貨價已接近低點，NAND Flash價格跌幅也趨緩，價格修正期相較以往明顯縮短。在整體市場價格趨穩，以及庫存有效管理之下，將有助於優化公司本季毛利率結構。

展望明年記憶體市況，陳立白認為，明年第一季DRAM可望延續本季平穩走勢，NAND則仍有小幅跌價空間，但預期自明年第二季起，半導體供應鏈缺料問題大幅改善後，包括伺服器、5G應用、智慧手機、電競與車用等各項應用需求都會明顯回升，記憶體產業又將迎接下一波產業榮景，對明年記憶體市況樂觀以對。

他進一步指出，由於明年DRAM上游原廠整體產出增加幅度有限，而新一代平台應用都將陸續出貨，DDR5記憶體模組也成市場搶手貨，短期內無法紓解，加上目前新冠肺炎變種病毒尚多變數，在家工作與遠距教學勢必是全球生活常態，因此看好DRAM產業有機會在明年第一季以後就率先回溫。

威剛過去一年公司營運並未受疫情影響，深耕全球品牌多年，今年躍升為台灣第20大國際品牌，品牌價值大幅躍進，年成長逾4成，創下近年來最佳成績。陳立白表示，威剛多元化布局電競、工控、電動車綠能環保與AI領域，一步一腳印深化品牌價值，在今年、明年將陸續展現綜效，這些長期深耕的努力都將成為威剛下一個20年的創新成長動能。

威剛今年1-11月合併營收達363.05億元，年增24%。以產品結構而言，1-11月DRAM營收貢獻44.48%，SSD占36.41%，記憶卡、隨身碟與其他產品共19.11%。11月DRAM產品營收比重上升至48.15%，SSD占比31.89%，記憶卡、隨身碟與其他產品為19.96%。