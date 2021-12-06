鋼筋及H型鋼大廠東和鋼鐵(2006)減資換發新股，自今日(12月6日)起上市買賣；掛牌價60.1元，收盤跌0.5元為59.6元。第四季鋼筋價格略降但H型鋼價格穩在高檔，有利公司營運持穩第三季的水準之上，隨著減資效應加上產業前景樂觀，明年每股獲利將持續提升。

為提升股東權益，東和鋼鐵此次現金減資比率為33%，股東每股可拿到3.3元。減資換發新股自12月6日起上市買賣。現金減資退還股款發放為110年12月10日。

東和鋼鐵今年前三季營運創新高，隨著減資效應加上產業前景仍樂觀，有利明年每股獲利持續提升。

東和鋼鐵前三季營運攀高，歸屬於母公司業主淨利43.83億元，年增1.21倍，基本每股盈餘4.06元。

受惠今年以來產品價、量俱揚，東和鋼鐵第三季每股賺1.3元仍為歷史同期最佳。前三季亦同創高，前三季營收422.67億元，年增40.35%；營業毛利率提升至16.59%，營業利益52.35億元，歸屬於母公司業主淨利43.83億元，基本每股盈餘4.06元。

展望第四季，雖原物料價格震盪，鋼價漲勢受限，但第四季為傳統旺季，出貨看增，有利東和鋼鐵第四季營收比第三季成長，獲利也維持高檔，今年全年營收、獲利均可望創新高。

此外，東和鋼鐵已完成現金減資33%，公司減資前實收資本額約108.99億元，每股淨值27.43元；減資後實收資本額73.02億元，每股淨值預估將提升至40元之上，達40.94元。

展望明年，隨著公共工程、台商回流建廠辦等需求續熱，且原物料價格居高支撐鋼價，公司對台灣、越南及鋼構事業的出貨量、價格保持正向看法。法人指出，東和鋼鐵明年營收、獲利可望持續穩在今年的高檔水準，加上減資後股本大降至73億元，有利明年東鋼EPS將再比今年明顯成長。