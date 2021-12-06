圖為涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的男子林秉樞。（資料照/王英豪攝）

林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴被收押，引發社會譁然，而他的身分也不斷遭到起底。網紅「四叉貓」4日曾曝光與林男的對話截圖，並指對方嘴巴很甜，還會經常傳訊息關心，引發討論；今(6日)他在臉書再度爆出，重新翻看過去的對話紀錄，「現在才看懂很多暗示性的語句」。

四叉貓日前曾在批踢踢曬出與林秉樞的私訊對話，只見對方傳來的訊息中寫道「我們保持聯絡，貓貓加油！真的很可愛啊妳（我有物色有沒有天菜可介紹給妳，可似乎都還配不上妳）」。

四叉貓今則是在臉書提到，因為最近新聞狂報的關係，「又重新翻看某渣男那八個月跟我的對話紀錄，現在才看懂很多暗示性的語句，原來我這麼不懂別人的話中有話，當年的我真單純呀...」。

林秉樞目前已遭羈押禁見，而高嘉瑜的律師李永裕今上午到新北地檢署遞送新的事證，包括11月12日林秉樞對高嘉瑜施暴後逼迫錄下的影片，內容是高受傷後，奄奄一息躺在床上，遭到林逼問，高回答「是」，若不回答即遭受暴力對待，證明所謂的「自白書」是受脅迫簽下。

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