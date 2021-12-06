洗碗機的推出，造福不少婆婆媽媽，但有網友持相反意見，發文條列7個洗碗機的缺點，包括可洗的鍋具受限、放進去前還要先沖過、有焦痕的鍋子只能用手刷、擺放空間小、積水不易乾、耗時以及運轉聲音大等，讓她懷疑洗碗機真的是必備神機嗎？文章一出兩派網友議論紛紛，有人感同身受，但也有人認為，一切都是習慣問題。

原PO在PTT的八卦板上發文表示，自己使用洗碗機3年之久，但她認為洗碗機並非大家所說的是「必備神機」，像是有塗層的不沾鍋，和烤漆的鍋具，都不適合放入洗碗機、有焦痕的鍋具要事先刷過才能放、不想清菜渣的話，還要先用水把碗盤沖過，非常麻煩。

原PO接著說明，洗碗機的空間有限，光擺放就要花上一點時間、擺放不正確容易積水，洗完也沒有想像中的乾燥、基本操作耗時3小時、運轉過程也有低頻聲和水洗聲，對聲音敏感的人，或公寓住戶來說都是問題。

文章一出引起兩派網友議論，有網友與原PO持相同的意見，「推，真實心得」、「我的心得跟你一樣」、「完全同意你」、「我用手洗碗，又快又好」、「多此一舉的發明，根本不方便又耗能」。

但也有網友認為這些都不是缺點，一切都是習慣問題，「你說的都不算缺點呀！習慣問題」、「這些都不算什麼缺點，無法接受就繼續手洗，其實也沒什麼」、「缺點是這些，那表示真的很好用，找不到缺點」。