台中市北屯區南興3路到僑孝街以往未開通，經當地居民陳情，市府於今年10月釐清權責及用地取得，規劃「南興3路打通至僑孝街」計畫道路開闢工程，總經費7820萬元，6日舉行動土典禮，將打通長62、寬20公尺道路，預計明年3月完工，讓長春自辦重劃區可銜接僑孝街到北屯路，緩解交通壅塞及帶動周邊區域發展。

台中市長盧秀燕表示，當地台鐵松竹站為與捷運共構的樞紐，隨捷運綠線開通，旅客量逐漸增加，因此，串聯前後站區域通行是地方期盼的事。目前逐步辦理東光路道路開闢及周邊路網建置，此次推動南興3路打通至僑孝街，路程雖短，但對北屯區舊社里交通串連助益大。

盧秀燕說，南興3路打通工程，感謝交通部台灣鐵路管理局配合辦理土地無償撥用，使道路順利開闢，此次工程總經費約7820萬元，包含工程費620萬、用地及地上物補償費約7200萬元。感謝北屯區市議員的支持促成，完善舊社里周邊通行需求，未來還會繼續打通，讓當地四通八達。

建設局長陳大田表示，工程位於北屯區舊社里都市計畫鐵路兼道路用地，是重劃區西側重要的縱向交通要道，市府去年12月已開闢車站後方的軍福19路迴轉道，提升民眾交通安全及便利，規劃打通南興3路至僑孝街，串聯台鐵分別的兩側道路，讓重劃區與主要道路連接。

盧秀燕指出，位於北屯區14期重劃區，環中路、榮德路口西南側的「文中小6用地」，規劃中的台中巨蛋體育館興建工程，將由日本東京奧運主場館的設計師隈研吾設計，預計2022年開工動土，道路施工等預算就超過百億元，打造「富市台中、新好建設」目標。