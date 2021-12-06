指揮中心昨公布教育部、經濟部、勞動部及衛福部管理的24場域從業人員在明年元旦前需要完成兩劑疫苗施打且滿14天，指揮官陳時中6日表示，未來將再公佈需完整接種疫苗的其他場域及行業，並且強調非強迫接種，仍可透過快篩及PCR檢驗方式取代疫苗接種證明。

為提升疫苗覆蓋率，我國防疫標準再提高，指揮中心指出，教育部、經濟部、勞動部及衛生福利部業管理部分場域，包括補習班、課後照顧中心、八大行業、職業訓練所、托嬰中心、民俗調理業等24處的工作人員，在2022年1月1日都應接種2劑新冠疫苗且滿14天。若曾為確診個案可以持3個月內解除隔離通知書，或是經醫生評估後不建議施打以及因個人因素無法施者，在首次服務前要提供3日內PCR檢測陰性證明，可免檢具疫苗接種證明。

陳時中6日在疫情記者會指出，將再增列其他需要完整接種疫苗的相關場域及行業，沒有強迫接種，打疫苗是保護自己，也避免增加社會醫療負擔，呼籲民眾盡快施打。

另，我國第二劑覆蓋率達到60.52％，先前陳時中曾表示二劑接種率達六成後才會考慮邊境鬆綁等開放措施。但他6日表示，短時間內不考慮解封等相關防疫計畫鬆綁，仍需要看國際疫情變化，還有新變異病毒的情形。

此外，為避免浪費疫苗、衝刺疫苗覆蓋率，台北車站開放所有民眾接種莫德納疫苗。媒體關心失聯移工、護照過期的外籍人士是否會因接種疫苗而被捕？陳時中掛保證說，會跟內政部協商，逾期居留的外籍人士並不會因為前往接種疫苗而被捕。發言人莊人祥補充，失聯移工若沒有護照，仍可攜帶過期的居留證、健保卡等證明身份文件去接種站施打。