針對國票金控與安泰銀行依法舉行股東臨時會，通過雙方合併案，但有部份股東反對，不服股東會決議的情事，安泰銀行大股東隆力集團指出，國票金少數股東以私人利益為出發點，試圖否定股東會決議，並透過多方管道施壓阻撓，以拖延或阻止本交易案，該集團將採取一切必要適當行動，全力捍衛股東民主決議的結果。

隆力集團呼籲，尊重股東民主決議，讓主管機關在不受干擾的情況下審核合併案，同時也強調，國票金控的少數股東以私人利益為出發點，試圖透過否定股東會決議的正當、威脅提起濫訴，甚至對包含金管會在內的各方，施加不正當的政治和媒體壓力，以拖延或阻止這個交易案。該集團將採取一切必要的適當行動，避免因少數特定人試圖破壞這次交易的不當行為，進而侵害到多數股東的權利，將全力捍衛股東民主決議的結果。

隆力集團指出，國票金控及安泰銀行的股東，已在2021年12月2日分別在雙方公司的股東臨時會上，以特別決議方式表決通過國票金與安泰銀的併購案，且該案經國票金與安泰銀的董事會於2021年10月14日通過。這次股東會的表決，皆依法以正當程序進行，並以遠高於法律規定的特別決議門檻甚多的表決票通過議案。也就是說，合併案既已經國票金與安泰銀的股東會，以特別決議背書並支持，將以此為基礎，繼續往前推進並向主管機關申請核准。

隆力集團表示，該集團作為安泰銀行的大股東，全力支持這次交易案，且該集團已投資安泰銀行達14年，超過一般私募基金投資年限，希望透過這次交易達成全面退場，進而讓國票金控和安泰銀行組成一個全新、體質健全且定位明確的金融機構，為台灣的金融體系做出貢獻，並在台灣金融體寫下一個里程碑。