張忠謀親口證實：林秉樞曾找過張淑芬 不清楚她們說什麼

對綠委高嘉瑜施暴的林秉樞被爆與台積電創辦人張忠謀妻子張淑芬裝熟，張忠謀今證實，林秉樞曾找過他太太張淑芬，但談了什麼事，他並不清楚。聽完張忠謀的回應，網友震驚表示，真的扯，證實林真的超會騙。

高嘉瑜受暴案引發社會關注，高嘉瑜前男友馬文鈺日前爆料，林秉樞曾到處炫耀和張淑芬炒股私訊截圖，但並未獲證實。而張忠謀今（6日）受邀至司法院演講，一下車被媒體詢問，也親口對媒體證實，林秉樞曾找過他太太，但談了什麼事，他並不清楚。

對於張忠謀的回應，批踢踢網友也驚訝表示，一開始以為只是個信口開河的騙子到處騙，但真的是一個一個都成真，真的夠誇張耶，每個超大咖都認識」、「每個一開始都嘛說不熟不認識，顆顆」、「沒想到張會回應，我還以為會裝死帶過，畢竟說不熟大概有違張的誠信原則」、「看來（林）的確是有一定的學識涵養，才能有機會跟張搭上話」、「這就只是證實了林真的超會騙」、「真的扯」。

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