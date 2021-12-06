近日，遼寧省阜新市新冠肺炎疫情防控指揮部發佈通告：鑒於當前大陸疫情形勢，阜新市疫情防控指揮部提倡外省、外市來（返）阜人員，主動第一時間到核酸檢測點進行一次核酸檢測，並進行自我健康監測。對主動進行核酸檢測且檢測結果為陽性人員，經核實後獎勵2萬元人民幣。

據大陸國家衛健委通報，12月5日，大陸通報新冠本土確診病例38例（內蒙古28例，均在呼倫貝爾市；黑龍江7例，均在哈爾濱市；雲南2例，均在德宏傣族景頗族自治州；河北1例，在石家莊市），含4例由無症狀感染者轉為確診病例（均在內蒙古）。

遼寧省阜新市為提高新冠肺炎「早發現」能力，確保一旦發生疫情能在最短時間內控制在最小範圍內，最大程度維護人民群眾身體健康和生命安全，經阜新市疫情防控指揮部研究決定：對主動進行核酸檢測以及自覺身體不適、主動前往醫療機構發熱門診就診並說明情況，核酸檢測結果為陽性的人員，經覈實後獎勵2萬元。