男星任賢齊不只唱紅《心太軟》、《對面的女孩看過來》等夯歌，他的演藝事業還橫跨大小螢幕，是著名的全方位藝人代表，而任賢齊近日則為了拍新片而把頭髮剃掉，任賢齊頂著光頭大嘆：「好慘」，還不適應新髮型的他害羞說：「手感好怪喔，現在有點涼」。

55歲任賢齊將投入新電影《九龍城寨》，他為了迎合劇中角色，特別把頭髮剃掉，這是任賢齊20多年來首次剃光頭，還由電影導演鄭保瑞親自「操刀」幫任賢齊剃髮，一開始任賢齊好奇問：「你有剪過人家頭髮嗎？」導演笑回「沒有」，任賢齊馬上露出震驚表情，雙方互動相當逗趣，任賢齊看著落下的頭髮不禁感嘆：「演藝生涯原是夢，當歌手可以每天都好帥，當演員，就只得跟著戲裡面角色走」，還幽默要大家替他加油，相信頭髮還是會再生出來。

任賢齊20多年來首次剃光頭，還由電影導演鄭保瑞親自「操刀」幫任賢齊剃髮。（圖／取材自任賢齊Instagram）

任賢齊剃完頭之後，似乎還有些不適應，他眼神放空地頻頻摸頭，並默默說了句「好慘啊，現在有點涼」，任賢齊想到除夕演唱會不禁反問：「不知怎麼辦？大家提議，我該弄個什麼髮型出場好？」文末還標記：「#剃頭#流著淚的我的心#演員的付出」。

任賢齊的光髮造型也獲得一片好評，香港歌手方力申就大讚：「還是非常帥」，網友也紛紛留言：「依然很帥 演唱會就這樣出場自然帥氣呀！」、「這個造型！好適合演少林寺武功高強的和尚」、「頭型好看呢」，還有人歪樓拱任賢齊演宮廷劇。