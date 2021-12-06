知名魯肉飯「鬍鬚張」品質穩定，口味不錯，偏高的價格卻讓許多消費者卻步，但有網友發現，到鬍鬚張只要點對東西，其實沒想像中那麼貴，像是一份香腸滷肉便當80元，口味還超過一般便當店水準，認為不是鬍鬚張太貴，是大家不知道要怎麼點最便宜。

這名網友在PTT發文，表示昨天(5日)晚餐買鬍鬚張，點了一個95元的雞腿滷肉便當，內容包含一個大雞腿切一半，加兩片香腸、一個小蝦捲、滷肉飯、三樣配菜，全部都蠻好吃，不是亂炒一通的菜。另外，還有一個高CP值的香腸滷肉便當，裡頭有一條香腸、2片香腸片、小蝦捲以及三樣配菜共80元。

有網友認為鬍鬚張便當其實以台北的物價來說算便宜，CP值高。圖為鬍鬚張便當。(鬍鬚張提供）

原PO坦言，雖然鬍鬚張有些品項還是很貴，玉米濃湯一碗要價60元，不過點對東西就沒問題，「鬍鬚張是不是被污名了，有沒有鬍鬚張其實很便宜的八卦」。

對此，網友紛紛留言：「不到便宜但是乾淨衛生，就還行」、「80元便當來說，鬍鬚張還蠻高標的」、「台北這樣真的算便宜啊，午餐隨便一個便當店也都八九十起跳」、「北部這個品質，算良心商家了」、「主要是吃他的衛生」、「以前算小貴，現在萬物皆漲就感覺變便宜」、「跟50嵐一樣，過兩年變便宜清流良心商家」。

但也有網友持不同意見，「我家附近的大雞腿便當也都80元以內，鬍鬚張要130元真的吃不下去」、「東西有夠貴，外送兩人份隨便叫就好幾百」、「鬍鬚張問題是份量有點少」、「吃不飽而已」。