民進黨立委高嘉瑜，11月12日遭男友林秉樞施暴後逼錄下影片，全案曝光後引發眾怒，高的委託律師李永裕，今（6日）上午到新北地檢署遞送新的事證，除了事發當日林對高施暴後，逼迫錄下的逼供片與自白書，同時提供林利用LINE通訊軟體散布親密影像的證據。

高嘉瑜律師：林秉樞用LINE散布親密片。

李永裕今天提交的逼供片大約19秒，影片存在高的手機內，「自白書」則由林保留，影片內容是高受傷後，奄奄一息躺在床上遭林逼問，高回答「是」，若不回答，即遭受暴力對待，證明高是遭受脅迫寫下，不應稱為「自白書」，而是「脅迫書」。

李永裕說，今日提交的新證據是一片光碟，包括脅迫書與影像，以及林使用LINE散佈影像的證據。他強調，遭散布影像的被害人目前身份不明，不知道是否包括高嘉瑜，尚待檢察官去查證。他同時呼籲相關單位，應針對高親密影片事件的法律不足部分做修法。

李永裕指出，已掌握林散布其他人的親密照片相關事證，至於確定人數，由於當事人狀況不明，已交由新北地檢署進行調查。另外，針對6、7月份還有一次類似施暴，李永裕表示，11月是有明顯的證據，其他事證還在與高嘉瑜了解當中。

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