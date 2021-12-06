不動產代銷產業龍頭海悅（2348）今（6）日公告11月合併營收為10.86億元，月增率71.37％、年增率146.99％，其中代銷收入達5.08億元、認列營建收入為5.78億元，累計1-11月合併營收51.45億元，年增率為64.51％。

海悅11月合併營收10.86億元，其中代銷收入達5.08億元，係年底前熱銷建案加速去化。

包括台北市《亞昕x新潤擎天森林》、《敦仰》、新北市《新潤莫內花園》、《宏普Garden Park》、《聯上澐朗》、《嘉潤青翠》、桃園市《亞昕喜徠登》、《新潤君頤》、《竹城A7甲子園》、台中《浩瀚湖濱城》與台南市《桂田磐古2》、《三松Jade park》、《允將海安》等全台重磅建案銷售持續開出紅盤，此外，子公司悅大建設的鶯歌《微笑海悅》建案，按完工交屋法於11月亦認列營建收入約5.78億元。

海悅表示，面對公司治理態度一向採取最高標準，且長期投入社會關懷與公益活動，除陸續於2014年高雄氣爆事件、2021年太魯閣號列車出軌事故等重大社會事件進行捐款並組織員工主動關懷外，此次Covid-19 本土疫情嚴峻之際，亦投入捐贈相關防疫物資予多個醫療院所。

海悅亦長年關懷支持「博幼基金會」，重視偏鄉教育與希望工程，後續擬與「博幼基金會」深化合作關係，共同改善國內長期以來嚴重的教育落差問題。

海悅指出，內部針對智慧綠能、節能減碳持續尋求改善方案，目前每一個接待中心皆進行用電管理，室內場域亦加裝溫度監測，後續亦要求供應商建築接待中心時，提高綠能建材、環保質材與植栽等比例，強化落實綠色供應鏈，並期望能與各縣市社會局配合，發揮公司專長優勢提供全台弱勢族群之老屋修繕，期能盡到社會企業責任。

海悅期許在追求營運績效成長之時，增進員工薪資待遇、促進勞資雙贏，依據公開資訊觀測站揭露上市櫃企業非主管職平均薪資，海悅近三年非主管職平均薪資區間130萬-140萬，公司重視員工權益福利，落實公司治理以及企業的社會責任。

海悅目前與新潤建設有4個建案銷售合作、與達麗建設合作之台中北區案，已進行開工動土典禮，並參與華建（2530）私募案，海悅持續與理念契合建商共同開發，期以策略聯盟型式，發揮與優質建商合建綜效，穩健挹注轉投資收益，與合作夥伴共創雙贏局面。

海悅對中長期營運維持樂觀審慎看法，目前合計全台總銷金額逾千億元（未含目前已銷售個案），在手接案量充沛，包括台北市《國雄中正》、《聯洋南京復興》、《聯上天母》；新北市《新潤心城2》、《A3光點》、《新莊科達花園》、《大同莊園3》、《瓏山林榮馥大院》；桃園《新潤捷韻A10》、《憶聲智匯科技園區》、《昭揚天銳》、《大華首捷》；台中、《國雄何厝段》、《慶仁林境》、《大陸豐蒔》、《元鈞仁平段》、《林鼎樸御》；台南市《湖映白》與高雄市《太子雲極》、《國城友樂市》等。

展望全年，海悅憑藉營運三箭並進策略，加上多元業務逐漸開展，以及持續且深度與理念契合建商合作，發揮與優質建商的合作綜效，全年營運穩健可期，而在穩健成長態勢下，公司亦期盼盡到社會企業責任，落實長期秉持的關懷公益、幫助社會之理念。