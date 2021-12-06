向來走大戶豪宅路線的吉美建設，總經理林進輝今（6）日宣布首度跨足「小宅」市場，正式公開台北市松山區「吉美艾麗」，最小戶從14坪起跳，1房即可入手，搶攻輕豪宅客層。

吉美表示，「吉美艾麗」基地約210坪，規劃102戶，可售65戶，坪數自14~26坪，一房至三房，每坪開價105~115萬元，但建商會回饋給客戶5％的購屋金，總銷16億元。

建商表示，目前該案呈現秒殺的銷售熱況，甚至一組買兩戶都有。

林進輝表示，吉美會慢慢從豪宅大戶走向中小坪數，主要因為台北市幾乎沒有土地了，只能將向都更和危老重建，由於基地規模不能再像以往豪宅產品動輒有數千坪規模，因此未來吉美陸續改走中小坪數個案。

林進輝表示，「吉美艾麗」原本基地現況，是小旅館、四、五層樓平台，可惜基地面積只有200多坪，地主只有五、六組，包括聚福廟；整合了十年，才告竟功，尤其廟要遷移更擲杯、也需政府同意，才能完成。

以後完工後，廟方也會分回一戶回去，以後完工後還是會進駐回來，獨立設立在大樓旁邊。以後住戶可以參拜。

今年與明年將是吉美建設品牌歷程再進化的豐收年，接下來一年內將有大規模的都更、危老案釋出，例如，目前八德路的「吉美艾麗」，中山北路「吉美中山」跟明年超級大案「海中天案」，位於紅樹林的「海中天」餐廳舊址，將興建為水岸第一排豪宅產品，總銷預計120億。