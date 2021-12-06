創意(3443)11月營收站穩高檔，僅相較10月小幅度減少2.1%，創意長期深耕AI、HPC(高速運算)領域，今年開案量已經明顯增加，2022年將更加樂觀，加上有台積電撐腰，營運動能長線靠俏。

創意11月營業額為16.75億元，月減少2.1%、年增加63.3%。累計前11月營收為135.85億元，較去年同期增加17.3%。

創意11月營收相較10月小幅衰退主要是因為10月基期已高，為單月營收歷史次高，故11月營收可說是依舊持穩高檔，由於第四季創意為創意認列高峰，法人看好，創意在第四季NRE業績較第三季倍增，且ASIC(客製化晶片)業績也將成長上看一成，故預估整體單季營收將成長逾三成，上看50億元大關。

創意領先投入AI、HPC(高速運算)領域，今年開始新增的NRE開案中，有一半以上都是AI及HPC相關應用，均採用台積電(2330)7奈米、5奈米等先進晶圓製程，以及CoWoS或InFO等先進封裝技術，在晶圓緊缺之際，有台積電的奧援可說是一大靠山，有利於創意成長動能一路延續到2022年。