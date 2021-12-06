封測龍頭日月光投控(3711)旗下矽品攜手中興大學，於3、9、17日合辦「第8屆興學塾企業導師」活動，以企業導師跨世代經驗傳承與主題式工作坊，導引學員快速熟悉半導體產業、緊密安排全方位聚焦學習，打造半導體封測專才的培育園地。

矽品以台灣封測產業未來菁英為使命，8年來推動與興大「興學塾企業導師」合作，從最初的專業講座分享到加入工作坊（workshop）專題競賽學習，匯集矽品專業導師群，讓學員認識半導體產業概觀、就業市場需求及職務剖析，職場所需的硬、軟實力齊頭並進。

矽品表示，公司透過企業導師跨世代經驗傳承與主題式工作坊，規畫產業趨勢、專業職能講座、頂尖業師諮詢、學員專題競賽輔導與無塵室直擊參觀，並透過學員間同儕學習及學長姐分享指引，引導企業導師與學員間雙向溝通正成長。

矽品人資處資深處長李森楠表示，與興大生涯發展中心合作8年來，已有超過200位興大畢業生進入矽品就業。顯示結盟學校共享資源，並藉由跨世代導師經驗有效傳承與共學工作坊，長期有助產業專業人才養成，加速台灣半導體產業體質蛻變升級。

矽品表示，台灣半導體產業牽動著全球科技脈動，公司積極於台中、彰化地區進行大規模擴廠，搶進先進封裝市場商機，並超前部署前進校園，幫助在校學子提前了解半導體產業，進而即早規畫未來職涯。