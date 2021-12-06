期交所小型金融期貨今(6)日上市，期交所董事長吳自心，期貨小型化已成為全球的趨勢，今年初期交所將小型期貨交易門檻降低，是期貨小型化的開始。金融類股一向是投資人比較喜歡的項目之一，為讓喜歡金融類股的投資人有更多選擇的機會，期交所今日正式推出金融小型期貨，成交口數到中午為止，表現的還不錯。

而在台灣期貨市場的交易量，吳自心表示，到今天上午為止，台灣期貨市場交易量已超過3.7億口，期望未來維持穩定成長。

期貨公會理事長麋以雍表示，小型期貨交易是國際趨勢，今年前10月小台指日均量達到31.2萬口，較去年同期成長27%，預期超過大台期指日均量，今天上市的小型金融期貨，成長性可期。他特別提醒，小型契約的推出十分符合潮流，也降低參與期貨市場的門檻，吸引不少年青人參加，不過，需要特別注意年青人的資金風險能力，以及對商品的了解，在期貨業務蒸蒸日上的同時，需要注意糾紛的風險。

小型金融期貨的標的，是台灣證券交易所金融保險類股價指數，簡稱金融指數，是衡量國內上市金融股表現的主要參考指標。小型金融期貨為金融期貨契約規模的四分之一，保證金亦等比例調降，方便交易人執行更多交易策略。