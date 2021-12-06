美國10月消費者物價指數（CPI）年增達6.2％、創31年來新高，市場對通膨疑慮日益加劇。投信法人指出，投資人應開始思考如何透過理財來規避通膨風險，建議不妨採用「1穩、2衝、投3年」口訣的母子基金投資術打造資金正循環，以免通膨吞噬閒置資金。

群益投信指出，所謂母子基金投資法有「1穩、2衝、投3年」的投資口訣，即拿一筆錢投入走勢穩健、長期向上的穩定收益型基金為母基金，每月自其中扣款、依個人屬性選擇活潑具爆發力的子基金定期定額投資，並設立停利點、觸及即「自動」贖回匯回母基金。

群益投信表示，此機制結合過往單筆投入、定期定額的投資優點，替投資人找尋穩中求勝的長期獲利投資組合。這種投資方式適合3年以上的中長期投資，如此可因應景氣循環波動，也能抵禦金融市場震盪。

觀察各投信推出的母子基金投資機制，母基金最低申購金額以群益投信10萬元最低，富蘭克林華美投信為15萬元、復華投信為24萬元最高。子基金最低投入金額多數自3000元起跳，各投信均有停利點設定相關機制，子基金逢低加碼機制則僅安聯投信未提供。

群益投信投資長李宏正指出，母子基金投資策略中，選擇活潑的股票型基金為子基金，可將原先穩定的投資組合加入較活潑獲利因子，優化長期投資報酬。母基金則以風險承受度差異分成積極型、穩健型、保守型資產配置。

李宏正表示，積極型以追求更多報酬為目標，可承擔較大波動者建議選擇多重資產組合基金。穩健型適合以中長期財務規畫為目標者，可選擇兼顧資本利得及收益的海外平衡組合基金。保守型則為建立穩定現金流來源，可選擇以穩定債券收息的債券組合基金。