天成文旅-華山町「OBA歡樂住」住房專案，1泊2食可享韓系美食。（天成文旅-華山町提供）

鎖定城市度假商機，結合飯店主題住宿與藝文展演外，再獻上經典韓式料理與隔日早餐，飯店提供全包式專案放鬆身心靈。天成文旅-華山町推出1泊2食「OBA歡樂住」專案，即日起至2022年6月30日，提供隔日早餐以及韓式OBA雙人套餐。

「OBA歡樂住住房專案」依房型人數提供早餐以及華山町餐酒館全新韓式OBA套餐，主廚團隊端出10道特色韓式料理，如春川辣炒雞、高麗人蔘湯、明太子石鍋拌飯、炙燒乳酪辣炒年糕與辛辣起士部隊鍋等，搭配CASS Beer或樂天粒粒果汁，本專案雙人房提供韓式精選1道、韓式經典1道、暢銷飲品2瓶，4人房提供韓式精選2道、韓式經典2道、暢銷飲品4瓶，感受1泊2食韓系佳餚偽出國，規劃北部旅遊，以味蕾旅行台北趁現在。周日至周四入住精緻雙人房2199元起、華山4人房3199元起，週五入住每房每晚加價700元、週六及連續假日入住每房每晚加價1100元。

華山町餐酒館以無國界料理著稱，全新推出多道韓式料理：明太子石鍋拌飯、辛辣起士部隊鍋、秘製泡菜豚五花披薩、綜合海鮮煎餅等，單點320元起＋10％，雙人套餐含2道主菜與2杯飲品享76折優惠價728元＋10％。

本期展覽邀請到在地藝術家陳志韋，於1樓大廳展出《韋創初心》，36件作品以場景模型、紙雕與繪畫等不同創作媒材闡述日常生活的共同記憶，為飯店獨家打造的場景模型也在本次展覽首次展出。

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