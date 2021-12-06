性感網紅謝立琪（KIKI）過去就讀台藝大時，便以甜美的臉蛋與魔鬼般的好身材備受矚目，也因此被封為「台藝大校花」，之後又穿著國旗圖案比基尼而爆紅，還因此獲得「國旗正妹」的封號，在網路上迅速竄紅，IG吸引超過52萬人按讚。而經常透過社群平台分享工作的她，今（6）日曬出一系列火辣自拍照，再度令網友大噴鼻血。

謝立琪今日在個人IG上PO文表示「新髮色第一場拍拍，跟我的設計師討論說我要一個適合聖誕節又不能被廠商說變太多的髮色」，並附上一系列自拍照。照片中，只見她將頂著新染的紫色長髮，並畫著精緻的妝容，往下一看才發現身上穿著蕾絲透視上衣的她，將衣服往上拉起，大方展現內搭的藍色內衣與飽滿雙峰，後面不忘加碼送上全身自拍照與影片，嫵媚的眼神立即電暈一票網友，紛紛留言「太美了」、「新KIKI太性感了」、「已噴鼻血」、「很好看哦，我喜歡」、「性感女神」、「這套很好看欸」，照片公開短短4小時便吸引超過7000多人按讚。

另外，謝立琪不久前也曾在TikTok上PO出一段熱舞的影片，而當時的她穿著一件沒穿好的白色毛衣外套，內搭同色系綁帶BRATOP，隨著音樂一起扭腰擺臀，加上謝立琪俏皮又性感的表情，同樣吸引網友忍不住大讚「一開始的節奏抓得剛剛好啊」、「好美啊！好想抱抱」性感甜美可愛」、「太可愛了啦」、「地震了」、「有ㄉㄨㄞ」吸引超過6.4萬人觀看。