台中市北區60歲劉姓婦人罹患阿茲海默症，日前走在北區陝西路中，路過的汽機車、貨車紛紛閃避，險象環生，巡邏員警經過，趕緊上前關心，詢問劉女要往哪去？劉婦卻回答「我也不知道我要去哪！」，所幸員警利用警用電腦M-Police的人臉辨識系統確認其身份及居住地址，順利帶她返回住處。

警方指出，當天劉姓婦人漫無目地的走在路中央，她事後說，因平時很喜歡吃住家附近某網路評價很高的自助餐店，幾乎天天光顧，但日前該店家假日公休，她一時不知所措，肚子餓到發慌才亂走，幸遇員警巡邏發現，引導她到路旁。

員警將劉姓婦人送返家，適逢遇到隔壁鄰居，鄰居表示，劉婦早年生意做得有聲有色，家境很好，不料近年遇到重大打擊，身體狀況不佳，且罹患阿茲海默症，平時獨居但會有家人及長照服務機構人員關心生活起居，可能當天假日沒長照人員、家人有事，劉婦才餓著肚子跑出門，到處找店家。

台中市警第二分局長陳家銘呼籲，如家中有疑似失智的家屬常有走失之虞，家屬可備妥資料向政府單位申請防走失之愛心手鍊；也請民眾發現迷途或需要幫助的人，主動關心並伸出援手幫忙，並通知警方協助，避免發生意外憾事。