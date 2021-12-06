社頭鄉農會與崙雅國小6日上午在社頭鄉和平路旁稻田舉辦「食農教育、手工割稻趣」活動，讓學子們體驗農村的樂趣，也培養小朋友感恩、惜福的心。
彰化縣副縣長洪榮章代表縣長王惠美出席，和社頭鄉農會總幹事蕭浚二、社頭鄉代會副主席陶傳淮和崙雅國小校長楊万興等人，與學童們一起手工割稻，在金黃色稻田中揮汗感受農人收割的辛勞與喜悅，他並引述唐詩「鋤禾日當午，汗滴禾下土；誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。」呼籲小朋友要惜福。
洪榮章表示，現代人吃著香噴噴的米飯，每一粒都是農民揮汗辛苦耕耘的成果，藉由割稻趣活動推廣食農教育，讓小朋友們都能夠珍惜現在所有，在現在好的學習環境中，用功來讀書，將來在社會做個有用的人。
他也不忘宣傳「彰化優鮮」農特產品，他說，彰化縣是農業大縣，為了把彰化優質農特產行銷全國各地，縣長王惠美結合了許多電商平台，打造品牌陪農民一起打團體戰，取得「3章1Q」的認證，歡迎鄉親們踴躍採購支持。
社頭鄉農會總幹事蕭浚二表示，農會辦理食農教育，主要目的在讓孩子透過實作去感受體會早年60年代農民的生活，種田都是靠體力勞作，如今時代進步，已是機械化、科技化農業時代，希望學生們懂得「飲水思源」。
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