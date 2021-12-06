司法院院長許宗力及台積電創辦人張忠謀。林偉信攝

台積電創辦人6日出現在司法院引起外界關注，他是受司法院邀請參與《趨勢講堂》，分享「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」，院長許宗力致詞時也說，眾多半導體產業中，只有一位張忠謀，他不僅僅只是在科技業，而是更全面性的影響著現代生活的形貌

張忠謀演講談到，半導體晶圓製造是一個攸關民生、經濟、國防的重要產業，它也是第一個台灣在世界競爭裡得到相當優勢的行業。這優勢得來步一，守住亦不易。望政府、社會、台積電本身努力守住。

許宗力表示，張忠謀獨到的經營模式，其嘉惠的不只是公司本身，更帶動整個產業鏈，也讓IC設計產業因為台積電卓越的技術與創新能力，激發眾多IC設計者的創意，社會也因此享受到多元的創新設計商品，像是法院的科技法庭等等司法便民措施，很多都是受惠於台灣科技產業的發展所致。所以台積電不只對台灣社會有貢獻，事實上是也帶動全球產業的發展。