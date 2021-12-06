汽車動力暨安全零組件大廠智伸科技今（6）日公布11月合併營收7.76億元，月增9.12％、年增6.62％；前11月合併營收攀升至81.09億元，年成長24.50％，雙雙改寫同期新高。

智伸科表示，汽車晶片短缺的影響逐漸舒緩，全球車廠減產規模也在遞減，在第四季汽車傳統產業旺季催動，帶動主要客戶對智伸科缸內直噴引擎（GDI）、傳動系統AT、CVT及DCT系統等關鍵零組件拉貨力道增溫，智伸科汽車事業營運可說是撥雲見日，加上電子事業出貨暢旺及醫療事業部逐漸擺脫缺料陰霾持續成長，是智伸科11月營收月增9.12％、年增6.62％的主因。

智伸科表示，根據BloombergNEF研究報告預估預計2021年全球電動汽車銷量將達560萬輛，較去年同期成長83％，展現強勁之成長態勢，2025年電動車將佔美國、歐盟及中國等之新車銷量20～30％，可見新能源車、電動車已成為主宰新車銷售市場及品牌車廠開發的主流。智伸科作為特斯拉供應業者，又手握多款新能源車、電動車關鍵零組件產品，目前來自新能源車與電動車相關營收佔汽車事業部的比重逐季提高，且持續積極與多家Tier1大廠共同開發相關關鍵零組件，憑著高度競爭力，積極擴增更多訂單需求，貢獻智伸科未來整體營運成長動能。

智伸科指稱，晶片短缺之情況逐漸趨緩，有望於在第四季汽車傳統產業旺季中迎來車廠回補庫存之訂單需求，再加上電子部因受惠於5G NR、工業4.0及後疫情消費者生活習慣改變，帶動需求大幅提高，主要客戶備貨力道增溫。另外，醫療先前受疫情影響而排擠的微創手術、腦科、外科等遞延訂單，目前順利取得充足的原物料，第四季出貨力道增強，各事業體營運規模將持續放大，助力營運長期穩健成長動能，智伸科對第四季審慎樂觀。