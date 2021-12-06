房地產市場買氣旺，今年全台前十月拍賣移轉僅3389棟、年減少20.3%，創下統計以來同期新低，房仲業者分析，低利環境持續，不易發生斷頭潮，有售屋變現需求的屋主，多半能在一般市場上快速找到買家接手去化，法拍市場供給缺貨，即使法拍買盤強勁踴躍，但拍賣移轉量持續探底。

內政部統計顯示，全台拍賣移轉自2012年跌破1萬棟以來，隨著房貸利率逐步探底，2015年至2020年間每年僅約5000棟左右的拍賣移轉量，不過今年前十月全台建物拍賣移轉3389棟，今年極有可能低於2016年4630棟水準，創下史上新低。

以六都來看，雙北市今年前十月年減亦三成，減幅最大，桃園、台中、高雄年減逾二成，台南則年減16%。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，房市受資金熱潮挹注，以及缺工缺料及營建成本高漲的憂慮，民眾於一般市場購屋的考慮期間縮短，房屋銷售速度加快，且市場價量齊揚，議價空間收斂，有利於急於售屋求現的賣方，因此疫情之下，流入法拍市場的量體反而縮小。

六都中新北市的供給量及交易量大，拍賣移轉量通常是六都最高，近一年新北房市成交亮眼，反應拍賣移轉驟減的幅度較大，台北市因高端買方及資金回歸，連先前大坪數及高總價等冷門物件都有不錯的銷售率，屋主斷頭機率減少，進而減少拍賣移轉量。