元宇宙點火了嗎？宏達電11月營收為4.63億元，雖然月增32％，但仍比去年同期下滑16.6％，若以

宏達電在10月亮相史上最親民VR硬體FLOW、11月起在全球各主要市場官網開賣，並看好FLOW生命週期銷量將挑戰百萬台之上，股價也因為FLOW搭上元宇宙火箭，日前一度挑戰近百元大關。

不過FLOW對宏達電11月營收貢獻似乎有限，在新品助益下，宏達電11月營收為4.63億元，以今年全年的角度來說一般般，並未有特別出色的表現，營收月增率32％，而比起去年同期營收來說，還是比去年同期下滑16.6％。

以宏達電今年11月有VR新品、去年差不多時間有手機新色上市下，今年11月與去年11月的營收月增率都是3成上下來說，似乎暗示FLOW上市第一個月的銷售成績單，恐怕沒有比上市滿兩個月的手機在第三個月推出新色好太多。相較之下，Meta旗下的Quest2因為半導體零組件缺料，每個月還出貨量幾十萬台、以持續供不應求的速度銷售中，而宏達電在FLOW上市之時則強調宏達電沒有缺料問題。